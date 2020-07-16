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12:46   16 Июля 2020
Политика

Песков раскритиковал новые антироссийские санкции США

Песков раскритиковал новые антироссийские санкции США

Российская сторона негативно относится к ограничениям США по отношению к лицам, которые якобы связаны с предпринимателем из РФ Евгением Пригожиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России раскритиковал американские санкции по отношению к физическим и юридическим лицам, которые якобы имеют отношение к деятельности Пригожина.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ранее сообщал, что американцы не могут смириться с поражением бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел доказательств "причастности" РФ к электоральным процессам в США.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #санкции #песков #пригожин

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