Песков раскритиковал новые антироссийские санкции США

Российская сторона негативно относится к ограничениям США по отношению к лицам, которые якобы связаны с предпринимателем из РФ Евгением Пригожиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России раскритиковал американские санкции по отношению к физическим и юридическим лицам, которые якобы имеют отношение к деятельности Пригожина.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ранее сообщал, что американцы не могут смириться с поражением бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел доказательств "причастности" РФ к электоральным процессам в США.