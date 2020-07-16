Песков: угрозы СП-2 являются давлением на бизнес со стороны США

Угрозы со стороны Соединенных Штатов в адрес работающих над "Северным потоком — 2" компаний являются попыткой насадить недобросовестную конкуренцию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Власти США намерены запустить новые методы давления на компании и страны, заинтересованные в достройке газопровода "Северный поток — 2". Призванные помешать завершению работ санкции являются примером недобросовестной конкуренции и грубого давления, отметил пресс-секретарь российского президента.

Вашингтон считает СП-2 потенциально опасным, так как Европа заинтересована в поставках российского газа по выгодным ценам. Отечественный продукт способен вытеснить с местного рынка американский СПГ, который обходится потребителю намного дороже. Против агрессивных действий США уже выступила Германия, канцлер Ангела Меркель призывает завершить строительство газопровода.