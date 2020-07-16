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12:41   16 Июля 2020
Политика

Кремль не располагает данными по поводу присутствия российских групп в Ливии

Кремль не располагает данными по поводу присутствия российских групп в Ливии

Кремль не располагает информацией о каких-либо группах россиян в Ливии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Кремлю неизвестно о каких-либо организованных группах россиян, которые якобы участвуют в боевых действиях в Ливии. По его словам, военные из РФ не участвуют в операции в североафриканской стране.

Иностранные СМИ сообщали неподтвержденную информацию о якобы "присутствии" в Ливии ЧВК "Вагнера", однако подобные заявления не нашли доказательств. Песков, отвечая на вопрос журналистов об осведомленности на этот счет, подчеркнул, что информационные вбросы не имеют под собой никаких оснований.

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Автор: Яна Либерман
#песков #кремль #ливия

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