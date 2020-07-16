Мосгорсуд признал законным арест Фургала

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого недавно обвинили в организации ряда убийств. Об этом стало известно в четверг, 16 июля.

Накануне защита Фургала попыталась обжаловать арест. Сегодня в здании Мосгорсуда прошло заседание по апелляции. В результате судья признала арест законным. Фургал остается в СИЗО.

"Жалобу защиты на избрание Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения", — огласила решение судья.

Напомним, губернатор Хабаровского края обвиняется в организации нескольких убийств. По версии следователей, жертвами политика были в основном предприниматели. Фургалу грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.