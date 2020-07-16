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12:32   16 Июля 2020
Экономика

Хакерская атака стала причиной обвала акций Twitter

Хакерская атака стала причиной обвала акций Twitter

Акции американской компании Twitter обвалились более чем на 5% в ходе торгов на фондовых биржах. Причиной оттока капитала стала хакерская атака, от которой пострадали известные пользователи онлайн-сервиса микроблогов.

Взлом аккаунтов Twitter произошел в ночь на 16 июля. В результате атаки злоумышленники получили доступ к страницам основателя Tesla Илона Маска, миллиардера Билла Гейтса и бывшего президента США Барака Обамы, через них рассылались банковские реквизиты для пожертвований. В компании до сих пор не определили методы взлома.

Фондовые рынки отреагировали на произошедшее снижением котировок Twitter. В данный момент стоимость акций упала более чем на 5%, сообщает издание "Прайм". Актуальная цена ценной бумаги — 38,8 доллара. Это не первый случай, когда американские сервисы Facebook и Twitter оказываются под ударом хакеров. От брешей в цифровой защите систем страдают как известные люди, так и простые пользователи.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #акции #twitter #хакерская атака #фондовые биржи

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