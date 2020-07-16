Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама
Банки, медицинские центры и магазины в последнее время все чаще названивают россиянам, предлагая свои услуги. Избавиться от телефона кажется единственным способом прекратить поток назойливых предложений.
Свои данные граждане предоставляют сами при покупке какого-либо товара. Человек указывает свой номер телефона, после чего компании продают эти базы другим фирмам со схожим родом деятельности, объяснил эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин.
В современном мире личные данные являются самым распространенным товаром, отметил хакер Александр Варской. Кроме того, информационной базой располагают не только силовые структуры и корпорации, но и частные лица. Эксперты посоветовали не оставлять свой номер на незнакомых сайтах.
Привлечь надоедливые организации к ответственности вряд ли получится, считает Вакулин. Причин для законодательного или административного привлечения нет, передает телеканал "360". Удалить свой номер телефона из баз нельзя. Однако обзванивающие фирмы живут недолго. Номер, с которого идет звонок, всегда необходимо проверять. Сообщать посторонним лицам пароли из СМС-сообщений не рекомендуется. Сейчас многие приложения для смартфонов способны определить спам.