Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

Банки, медицинские центры и магазины в последнее время все чаще названивают россиянам, предлагая свои услуги. Избавиться от телефона кажется единственным способом прекратить поток назойливых предложений.

Свои данные граждане предоставляют сами при покупке какого-либо товара. Человек указывает свой номер телефона, после чего компании продают эти базы другим фирмам со схожим родом деятельности, объяснил эксперт по информационной безопасности Сергей Вакулин.

В современном мире личные данные являются самым распространенным товаром, отметил хакер Александр Варской. Кроме того, информационной базой располагают не только силовые структуры и корпорации, но и частные лица. Эксперты посоветовали не оставлять свой номер на незнакомых сайтах.