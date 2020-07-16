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12:02   16 Июля 2020
Политика

Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

Результаты президентских выборов в Польше не признает местная оппозиция. Политики недовольны переизбранием Анджея Дуды на второй срок.

Второй тур президентских выборов в стране прошел 12 июня. Действующий президент страны набрал 51,03% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получил 48,97% голосов.

Первый тур состоялся 28 июня. В голосовании принимали участие 11 кандидатов. В результате этого голосования у Дуды и Тшасковского было 43 и 30% голосов, соответственно.

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Автор: Яна Либерман
#польша #выборы #президент

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