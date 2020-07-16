Скончалась звезда сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов"

Американская актриса Гэйлин Джордж, снимавшаяся в известных американских сериалах, скончалась от рака.

Известно, что Джордж умерла несколько дней назад, буквально за день до своего дня рождения. Родственники 55-летней артистки рассказали, что у нее диагностировали рак "во всем организме". Диагноз шокировал всех членов семьи Джордж.

Гэйлин Джордж получила известность благодаря эпизодическим ролям в таких сериалах, как "Как избежать наказания за убийство", "Звездный путь: Вояджер", "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов", также она сыграла в фильмах "Робокоп-2" и "На гребне волны".