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11:38   16 Июля 2020
Политика

Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока

Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока

Политолог Руслан Бортник оценил перспективы президента Украины Владимира Зеленского доработать на своем посту до конца срока.

Он считает, что украинский лидер находится в крайне тяжелом психологическом состоянии. Чтобы получить передышку, Зеленский может распустить парламент перед тем, как уйти в отставку. Слова эксперта представлены в статье "ПолитНавигатора".

По оценке политолога, Рада в таком составе может доработать до конца срока с вероятностью околто 30%. Продолжительность работы парламента будет зависеть от глубины политического и экономического кризиса.

Оппозиция украинского парламента уже потребовала отставки Зеленского. Как отмечает телеканал "360", претензии к главе государства связаны с проблемами в экономике страны.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #киев #зеленский

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