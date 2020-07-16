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11:36   16 Июля 2020
Политика

Президент Туркмении отдал наловленную в отпуске рыбу детскому дому

Президент Туркмении отдал наловленную в отпуске рыбу детскому дому

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую лично наловил во время отпуска на рыбалке. Об этом сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Таким образом он поддержал воспитанников "Дворца благоденствующих". Глава государства занимался ловлей рыбы на одном из "живописнейших озер страны", пишет РИА Новости.

Дети, уточняет издание, были очень довольны полученным презентом. Они выразили слова благодарности в адрес туркменского лидера.

Бердымухамедов, помимо рыбалки, известен своим увлечением скачками. Он неоднократно принимал участие в соревнованиях, где практически неизменно одерживал победы.

Одним из наиболее громких скандалов за все время президентства Бердымухамедова стал инцидент с конем. Западные СМИ сообщили, что глава государства упал с лошади во время скачек в честь Дня туркменского скакуна в 2013 году.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рыба #туркмения #бердымухамедов

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