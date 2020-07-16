Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

Называет себя Иисусом, читает рэп, продает очень дорогие кроссовки, поддерживал Дональда Трампа, считает вакцинацию «печатью антихриста» и выступает против абортов. Музыкант Канье Уэст, баллотирующийся в президенты США, кажется чересчур эпатажной личностью даже по меркам американской политики, вершины которой в разные годы покоряли голливудские актеры Рональд Рейган (президент США в 1981-89 годах) и Арнольд Шварцнеггер (губернатор Калифорнии с 2003 по 2011 годы).

Уэст был не против пойти на президентские выборы от Республиканской партии, но это место уже занято действующим главой Белого дома, не уступающему рэперу в харизме. Традиционно в американской политике есть и второй вариант, но к Демократической партии звезда хип-хопа симпатий не питает.

И это взаимно. Признания демократов Уэст не снискал бы ни при каких обстоятельствах. Ему все еще не простили визит в Белый дом в красной кепке с «трамповским» лозунгом Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»). Не помогло и щедрое пожертвование Уэста в два миллиона долларов движению Black Lives Matter.

«Одна из главных причин, почему я носил красную кепку, — это протест против разделения голосов в сообществе темнокожих. Это помимо того факта, что мне нравятся отели Трампа и саксофоны в холле», — заявил Уэст.

Поэтому рэпер создал свою «вечеринку» с бизнесменом Илоном Маском и не менее одиозной супругой Ким Кардашьян: 'Birthday Party' (игра слов: «Партия дня рождения» и «Вечеринка в честь дня рождения»), которая рискует стать реальной политической силой. А Кардашьян и Маск — советниками Канье.

Но пока BDY подозревают в спойлерстве. Мол, выдвижение Уэста — хитрый план Трампа, чтобы «оттянуть» у демократического кандидата Джо Байдена голоса темнокожих избирателей. И рэпер с такими подозрениями отчасти соглашался.

«Я не отрицаю этого, я ведь только что это сказал. Говорить, что голоса темнокожих всегда за демократов — это форма расизма и идей превосходства белых. <...> Меня, как темнокожего человека, принуждали вступить в Демократическую партию. И это то эмоциональное насилие, которому демократы подвергают мой народ. Угрожая людям до такой степени, что какой-то белый человек может сказать темнокожему: "Если ты не проголосуешь за меня, ты не темнокожий"», — сказал Уэст в интервью Forbes.

Во внешней политике Канье придерживается принципа 'America First', заявленного Трампом еще в ходе прошлой предвыборной кампании. На первый план ставятся интересы американского народа, а не геополитические игры.

Правда, конкретного плана действий на случай президентства Уэст еще не разработал. Пока он называет предвыборную гонку «политической прогулкой», а пандемию COVID-19 предлагает лечить молитвами и призывает американцев перестать гневить бога. Несмотря на эксцентричные заявления, у рэпера есть шансы стать президентом.

Научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко в разговоре с «Политикой Сегодня» напомнила, как большинство аналитиков предсказывали безусловную победу Хиллари Клинтон на президентских выборах ровно четыре года назад. Их итог показал цену прогнозов. Никогда нельзя сбрасывать со счетов неожиданных кандидатов, подчеркнула политолог.

«Канье Уэст заявлял о своих амбициях еще в начале 2010-х годов. Складывается впечатление, что его выдвижение было продумано в качестве дружеской услуги Дональду Трампу, поскольку у Трампа очень низкие показатели поддержки среди афроамериканского и латиноамериканского населения. А как раз у Джо Байдена (конкурент Трампа от демократов — прим. ред.) очень высокий процент поддержки [среди этих групп]. И это может стать ключевым демографическим элементом, который принесет победу Байдену», — объясняет политолог предвыборные расклады в США.

Выдвижение Уэста может «оттянуть» какое-то количество голосов афроамериканцев у Байдена, предполагает Филиппенко, что приведет к победе действующего президента. У Трампа с Уэстом сложились дружеские отношения, которые многие называют 'bro man' — «братская любовь».

«Голосование за Уэста может быть протестным, потому что Байден — не идеальный кандидат, как и все. Или голосовать за него могут по другим причинам: потому что Канье Уэст кому-то кажется классным, или потому что он кандидат-афроамериканец», — говорит политолог.

Тем не менее Байден не намерен проигрывать рэперу. Демократ уже заявил, что в случае его победы вице-президентом будет женщина. Многие предполагают, что речь идет о Камале Харрис, сенаторе от Демократической партии, бывшем генеральном прокуроре штата Калифорния. В прессе ее называли «женской версией Барака Обамы». Такое кадровое решение — хороший способ удержать афроамериканский электорат с Байденом, констатирует Филиппенко. Женщине-политику Уэст рискует по-джентельменски, но все же проиграть.