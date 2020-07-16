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11:18   16 Июля 2020
Политика

Госдума РФ рассмотрит законопроект о штрафах для сайтов с экстремистским контентом

Госдума РФ рассмотрит законопроект о штрафах для сайтов с экстремистским контентом

Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законодательную инициативу о введении штрафов до 15 миллионов рублей за отказ интернет-ресурсов удалять информацию по требованию закона, включая материалы с призывами к экстремизму.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский, подобная инициатива подтолкнет западные интернет-площадки YouTube и Facebook следить за чистотой распространяемого в России контента.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов расширит возможности Роспотребнадзора в сфере борьбы с нежелательным контентом в Сети.

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Автор: Илья Романович
#госдума #интернет #facebook #youtube

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