Госдума РФ рассмотрит законопроект о штрафах для сайтов с экстремистским контентом

Депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законодательную инициативу о введении штрафов до 15 миллионов рублей за отказ интернет-ресурсов удалять информацию по требованию закона, включая материалы с призывами к экстремизму.

Как сообщил депутат Госдумы Сергей Боярский, подобная инициатива подтолкнет западные интернет-площадки YouTube и Facebook следить за чистотой распространяемого в России контента.

Парламентарий подчеркнул, что законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-ресурсов расширит возможности Роспотребнадзора в сфере борьбы с нежелательным контентом в Сети.