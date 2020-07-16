Канье Уэст поборется с Трампом и Байденом за пост президента США

Американский рэпер Канье Уэст подал заявление в избирательную комиссию Соединенных Штатов для участия в президентских выборах. Об этом сообщило издание Star Tribune.

Музыкант заполнил форму №1, которая необходима для всех участников выборов. Свое заявление он подал 15 июля. В анкете он указал, что является членом партии BDY. Эту аббревиатуру Канье Уэст расшифровал как "День рождения".

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о решении рэпера участвовать в выборах. Также распространялись сообщения, что он уже передумал бороться за главный пост в стране.

В преддверии выборов действующий президент США Дональд Трамп сменил главу своего предвыборного штаба. Об этом рассказывается в материале телеканала "360".