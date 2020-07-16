Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

 Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции

Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции
Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

 Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока

Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

 Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции

Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции
Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

 Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока

Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
11:12   16 Июля 2020
Общество

Вирусолог назвал причины возможных ошибок результатов тестов на коронавирус

Вирусолог назвал причины возможных ошибок результатов тестов на коронавирус

Тесты на обнаружение коронавирусной инфекции могут давать ошибочные результаты, поскольку некоторые из них недостаточно чувствительны к активности иммунитета человека, сообщила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Всего 16 типов тестов на COVID-19 используют врачи для обнаружения заболевания, обратила внимание специалист в беседе с корреспондентом РБК. Принцип работы каждого из них может отличаться, уточнила Попович. По ее словам, некоторые тесты могут выбирать неправильно антиген или замечать остаточные следы других вирусов.

Чувствительность российских тестов составляет 95-96%, передает телеканал "360". Более 24 млн проб на COVID-19 провели отечественные специалисты с начала пандемии. Российские врачи подтвердили 252 тыс. случаев коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#ошибки #тесты #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...