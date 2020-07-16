Вирусолог назвал причины возможных ошибок результатов тестов на коронавирус

Тесты на обнаружение коронавирусной инфекции могут давать ошибочные результаты, поскольку некоторые из них недостаточно чувствительны к активности иммунитета человека, сообщила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Всего 16 типов тестов на COVID-19 используют врачи для обнаружения заболевания, обратила внимание специалист в беседе с корреспондентом РБК. Принцип работы каждого из них может отличаться, уточнила Попович. По ее словам, некоторые тесты могут выбирать неправильно антиген или замечать остаточные следы других вирусов.

Чувствительность российских тестов составляет 95-96%, передает телеканал "360". Более 24 млн проб на COVID-19 провели отечественные специалисты с начала пандемии. Российские врачи подтвердили 252 тыс. случаев коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщает портал стопкоронавирус.рф.