Компания "Сухой" не намерена менять названия самолетов МиГ и Су

Бренды МиГ и Су не будут переходить на единое название по примеру гражданского дивизиона.

Как заявил РИА Новости генеральный директор компании "Сухой" (входит в ОАК Ростех) Илья Тарасенко, бренды этих авиалайнеров в равной степени известны и широко распространены в мире. Самолеты в настоящий момент эксплуатируются в 60 странах мира, отметил он. МиГ и Су, добавил Тарасенко, продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами.

Ранее гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что все гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут переименовать, создав линейку самолетов с единым названием.