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11:01   16 Июля 2020
Армия

Компания "Сухой" не намерена менять названия самолетов МиГ и Су

Компания "Сухой" не намерена менять названия самолетов МиГ и Су

Бренды МиГ и Су не будут переходить на единое название по примеру гражданского дивизиона.

Как заявил РИА Новости генеральный директор компании "Сухой" (входит в ОАК Ростех) Илья Тарасенко, бренды этих авиалайнеров в равной степени известны и широко распространены в мире. Самолеты в настоящий момент эксплуатируются в 60 странах мира, отметил он. МиГ и Су, добавил Тарасенко, продолжат прославлять российскую авиацию под своими именами.

Ранее гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что все гражданские авиалайнеры, которые производятся в России, могут переименовать, создав линейку самолетов с единым названием.

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Автор: Ирина Большунова
#ростех #миг #су

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