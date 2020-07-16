Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

 Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции

Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции
Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

 Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока

Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

Россиянам объяснили, как избавиться от назойливого спама

 Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции

Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции
Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

Оппозиция в Польше не признала результаты президентских выборов

 Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока

Украинский политолог оценил шансы Зеленского остаться президентом до конца срока
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
10:56   16 Июля 2020
Армия

Мощи адмирала Ушакова доставят в Никольский Морской собор Кронштадта

Мощи адмирала Ушакова доставят в Никольский Морской собор Кронштадта

Ковчег с мощами святого адмирала Феодора Ушакова доставят в Никольский Морской собор Кронштадта из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии перед Главным военно-морским парадом.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО), 21 июля спецкатер со святыней на борту обойдет корабли-участники, расположенные на Кронштадтском рейде. На борту катера планируется совершить молебен. Построенные на судах члены экипажей смогут увидеть проход катера с ковчегом.

По завершении прохода ковчег с мощами доставят в Никольский Морской собор. Там святыня будет находиться вплоть до торжественного мероприятия. В соборе мощам смогут поклониться все желающие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#кронштадт #мощи #адмирал ушаков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...