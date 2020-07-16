Мощи адмирала Ушакова доставят в Никольский Морской собор Кронштадта

Ковчег с мощами святого адмирала Феодора Ушакова доставят в Никольский Морской собор Кронштадта из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии перед Главным военно-морским парадом.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО), 21 июля спецкатер со святыней на борту обойдет корабли-участники, расположенные на Кронштадтском рейде. На борту катера планируется совершить молебен. Построенные на судах члены экипажей смогут увидеть проход катера с ковчегом.

По завершении прохода ковчег с мощами доставят в Никольский Морской собор. Там святыня будет находиться вплоть до торжественного мероприятия. В соборе мощам смогут поклониться все желающие.