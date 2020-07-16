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10:51   16 Июля 2020
Экономика

Второй танкер с нефтью для Белоруссии готовится отплыть из США  

Второй танкер с нефтью для Белоруссии готовится отплыть из США  

Белоруссия продолжает закупку американской нефти и ожидает получить в августе еще 80 тысяч тонн сырья, следует из сообщения концерна "Белнефтехим".

На данный момент в порту Beaumont происходит загрузка танкера нефтью сорта White Eagle Blend (WEB), который должен прибыть в литовский порт Клайпеда 6-8 августа. Оттуда нефть будет отправлена по железной дороге на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

В концерне подчеркнули, что это уже второй в этом году танкер с нефтью из США. Сорт WEB представляет собой нефтяную смесь трех марок сырья. Он специально разработан для европейских НПЗ, настроенных на переработку российского сорта Urals.

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Автор: Яна Либерман
#сша #нефть #танкер #белоруссия #белнефтехим #международная торговля

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