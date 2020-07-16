Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки

Лечение от коронавируса начали 6428 жителей России за прошедшие сутки. Новые случаи коронавирусной инфекции подтвердили в 85 регионах РФ, говорится в сообщении оперштаба.

Каждый четвертый пациент не наблюдал у себя клинических проявлений заболевания, обратили особое внимание специалисты. Почти 8,5 тыс. россиян завершили лечение от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, следует из сообщения оперштаба.

Врачи подтвердили 752 тыс. случаев коронавируса по всей России с начала пандемии. Более 24 млн тестов на обнаружение коронавирусной инфекции провели специалисты на территории нашей страны. Подробности о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.