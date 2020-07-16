Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки

Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки

 Собянин надеется избежать второй волны самоизоляции в Москве

Собянин надеется избежать второй волны самоизоляции в Москве
Пушков обвинил Горбачева в "геополитической капитуляции", позволившей ФРГ вступить в НАТО

Пушков обвинил Горбачева в "геополитической капитуляции", позволившей ФРГ вступить в НАТО

 Нефтяные компании России успешно восстановились после падения цен на топливо — Новак

Нефтяные компании России успешно восстановились после падения цен на топливо — Новак
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки

Российские врачи выявили 6428 новых случаев коронавируса за сутки

 Собянин надеется избежать второй волны самоизоляции в Москве

Собянин надеется избежать второй волны самоизоляции в Москве
Пушков обвинил Горбачева в "геополитической капитуляции", позволившей ФРГ вступить в НАТО

Пушков обвинил Горбачева в "геополитической капитуляции", позволившей ФРГ вступить в НАТО

 Нефтяные компании России успешно восстановились после падения цен на топливо — Новак

Нефтяные компании России успешно восстановились после падения цен на топливо — Новак
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
10:27   16 Июля 2020
Общество

Собянин надеется избежать второй волны самоизоляции в Москве

Собянин надеется избежать второй волны самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в Москве не придется вновь вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Собянин отметил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что показатель по столице указывает на то, что в Москве удастся предотвратить возможность повторения ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Ранее в городе отменили обязательное ношение перчаток и масок на улицах, а также с 13 июля разрешили работать аттракционам и другим местам для культурного досуга населения. Следующий этап планируют ввести с 1 августа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...