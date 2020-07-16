Собянин надеется избежать второй волны самоизоляции в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на то, что в Москве не придется вновь вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Собянин отметил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что показатель по столице указывает на то, что в Москве удастся предотвратить возможность повторения ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Ранее в городе отменили обязательное ношение перчаток и масок на улицах, а также с 13 июля разрешили работать аттракционам и другим местам для культурного досуга населения. Следующий этап планируют ввести с 1 августа.