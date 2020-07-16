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10:01   16 Июля 2020
Общество

Врач Гинцбург назвал категорию пациентов, которым не нужно вакцинироваться от коронавируса

Врач Гинцбург назвал категорию пациентов, которым не нужно вакцинироваться от коронавируса

Пациентам, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, не нужно вакцинироваться от COVID-19, поскольку в их организме выработалось достаточное количество антител к заболеванию, сообщил врач Александр Гинцбург.

Многочисленные исследования антител к коронавирусной инфекции провели специалисты, уточнил врач в беседе с корреспондентом РИА Новости. Врачи доказали, что пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, в течение некоторого времени не подвержены повторному заболеванию пневмонией нового типа, уточнил Гинцбург.

Более 12 млн человек по всему миру получили положительный результат теста на COVID-19. Из них восемь миллионов пациентов уже вылечились от коронавирусной инфекции. Актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#вакцинация #коронавирус #антитела

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