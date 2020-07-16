Москва и Петербург не увидели смысла в малочисленных митингах оппозиции

Накануне в Москве и Петербурге прошли митинги. Повестка получилась разнообразной: часть протестующих поддерживала арестованного дальневосточного губернатора Сергея Фургала, находясь за шесть тысяч километров от Хабаровска, часть выступала против принятых конституционных поправок, кто-то — просто «за компанию».

Вероятно, в связи с отсутствием единой цели, особого ажиотажа среди москвичей и петербуржцев мероприятия не вызвали. Всего около 350 человек поучаствовали в несанкционированной акции в столице, примерно столько же в городе на Неве — 347 человек. Для российских мегаполисов цифры скромные.

По какой причине численность мероприятий выражалась в ничтожных долях процента от населения мегаполисов, а митингующие не смогли сформулировать единые требования, объяснил политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. Он подчеркнул, что несанкционированные митинги приобрели для оппозиции характер «ритуального действия», когда политические требования уступают главенствующую роль самому факту протеста.

«Во-первых, фундаментальное большинство россиян поддерживает поправки (в Конституцию - прим.ред.). Во-вторых, есть в нашем народе поговорка «после драки кулаками не машут». Подписаны законы, обратной силы они не имеют, ничего не будет отменено, и это люди прекрасно понимают, а совершать какие-то бессмысленные действия народ у нас не очень-то склонен. В третьих, люди частично опасаются коронавируса», — поделился профессор мнением с «Политикой Сегодня».

Ранее активисты обратилась в правительство Москвы с заявкой на проведение митинга, но на основании указа мэра города от 5 марта, запрещающего массовые мероприятия во время пандемии, им было отказано. Несмотря на запрет, акции все равно состоялись.

Полиция не предпринимала никаких действий в отношении собравшихся на Пушкинской площади, пока активисты не начали нарушать общественный порядок, перекрывая улицы. Так, несколько молодых людей улеглись на проезжую часть в ответ на призывы ДПС не мешать движению транспорта.

«Несмотря на это, группа активистов организовала несанкционированное мероприятие в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

В итоге беспорядки в центре столицы закончились задержаниями: по официальным данным, в территориальные отделы полиции доставлено 132 человека. Большинство нарушителей в Москве уже отпустили, до сих пор в ОВД остается четыре человека: 16 июля состоится судебное заседание. Обвинения предъявляются по статьям административного кодекса — мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Ответственность по таким эпизодам предусматривает штраф, общественные работы или арест на срок от 10 до 30 суток.

«В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом», — пояснили в МВД.

Акции протеста в Петербурге и вовсе прошли без задержаний. На Малой Садовой улице собирали подписи против поправок в Конституцию, разворачивали плакаты в поддержку якутского шамана Александра Габышева, который открыто призывал к свержению действующей власти. Напомним, что конце мая мужчину госпитализировали в психоневрологическую больницу.

Протестующие также требовали «менять людей, а не бумажки», что бы это ни значило.

В среду корреспондент «Политики Сегодня» побывал на несанкционированном митинге на Пушкинской площади в Москве и рассказал, как москвичи «покурили, покричали и разошлись».