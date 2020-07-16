Эстония призывает Европу активнее вооружаться против России и Китая

Европа должна быть готова к любой ситуации из-за непредсказуемых партнеров. Такое заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью немецкой газете Die Welt.

Она считает, что страны ЕС должны быть способны постоять за себя. Эстония, по ее словам, выполняет свои обязательства перед НАТО, выделяя 2% от ВВП на оборону. Такие траты на армию должны быть и в других странах региона, считает Кальюлайд.

Эстонский лидер отметила, что решение президента США Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в Европе может нанести ущерб обороноспособности региона. Растущая военная мощь Китая и России требует особого внимания и своевременной реакции.

О том, как расширялся список стран-членов НАТО, рассказал российский сенатор Алексей Пушков. Он сообщил, что объединенная Германия вступила в Альянс с разрешения президента СССР Михаила Горбачева. Его слова приводит телеканал "360".