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9:41   16 Июля 2020
Армия

Эстония призывает Европу активнее вооружаться против России и Китая

Эстония призывает Европу активнее вооружаться против России и Китая

Европа должна быть готова к любой ситуации из-за непредсказуемых партнеров. Такое заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью немецкой газете Die Welt.

Она считает, что страны ЕС должны быть способны постоять за себя. Эстония, по ее словам, выполняет свои обязательства перед НАТО, выделяя 2% от ВВП на оборону. Такие траты на армию должны быть и в других странах региона, считает Кальюлайд.

Эстонский лидер отметила, что решение президента США Дональда Трампа о сокращении военного присутствия в Европе может нанести ущерб обороноспособности региона. Растущая военная мощь Китая и России требует особого внимания и своевременной реакции.

О том, как расширялся список стран-членов НАТО, рассказал российский сенатор Алексей Пушков. Он сообщил, что объединенная Германия вступила в Альянс с разрешения президента СССР Михаила Горбачева. Его слова приводит телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
#европа #нато #эстония

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