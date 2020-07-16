Правоохранители задержали более 130 москвичей в ходе незаконной акции

Москвичи вышли на несанкционированную акцию против уже одобренных поправок в Конституцию Российской Федерации. Сотрудники МВД задержали более 130 человек.

Всего было задержано 132 человека, в отношении которых будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности, предусмотренной законом. Москвичи были задержаны вечером 15 июля в ходе несанкционированного шествия по Страстному бульвару. Они перекрыли дорогу около Петровского бульвара, чем создали помеху для движения общественного транспорта. Собравшиеся агитировали против уже одобренных большинством россиян поправок к Конституции РФ.

Таким образом, провокаторы не учли указ мэра столицы Сергея Собянина, который предполагает запрет массовых мероприятий на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Всероссийское голосование прошло в период с 25 июня по 1 июля.