Пушков обвинил Горбачева в "геополитической капитуляции", позволившей ФРГ вступить в НАТО

Президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, хотя он мог позволить добиться для этой страны нейтрального статуса. Об этом написал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Политик считает, что последний глава Советского Союза не стал выставлять условия Берлину, поскольку уже встал на путь геополитической капитуляции.

Так Пушков прокомментировал слова официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал, что 30 лет назад во время встречи с руководством ФРГ Горбачев согласился с членством объединенной Германии в НАТО.

Это свидетельствует о том, что Горбачев был заинтересован в получении Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны. Сенатор отметил, что 15 октября 1990 года, вскоре после согласия на членство объединенной Германии в НАТО, Горбачев получил "премию за заслуги перед Североатлантическим альянсом".