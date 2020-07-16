Соседи по коммуналке смогут подавать в суд друг на друга из-за нарушения тишины ночью

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8:51   16 Июля 2020
Общество

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Изменения в Жилищном кодексе России об ответственности собственников за нарушение тишины ночью коснутся и обитателей коммунальных квартир. Об этом заявила один из авторов инициативы, депутат Ольга Павлова.

По ее словам, законопроект касается любых многоквартирных домов, куда входят и коммунальные квартиры. Поэтому изменения будут распространяться и на этот вид жилья, передает "Парламентская газета".

Депутат также рассказала, как действовать в случае, если коммуналка нарушителю тишины была предоставлена организацией. По ее словам, орган местного самоуправления должен будет повлиять или на жильца, или на организацию.

Речь идет о законопроекте, по которому Жилищный кодекс дополнят статьей об ответственности собственников помещений в многоквартирных домах за соблюдение ряда правил, в том числе и тишины по ночам. Штраф за нарушение может составить от трех до 10 тыс. рублей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#режим тишины #штрафы #жилищный кодекс #коммунальная квартира

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