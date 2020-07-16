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8:40   16 Июля 2020
Общество

Умер известный советский кинооператор Игорь Черных

Умер известный советский кинооператор Игорь Черных

Союз кинематографистов России сообщил о смерти известного советского кинооператора Игоря Черных. Он скончался на 89-м году жизни.

Подробную информацию о месте и времени проведения похорон опубликуют позднее. Многим зрителям Игорь Черных запомнился своим участием в таких фильмах, как "Бриллиантовая рука", "Аленка", "Большая дорога", "Емельян Пугачев" и другие ленты. Коллеги помнят его, как интеллигентного, доброго и отзывчивого человека, с которых очень сложно и горько прощаться.

Ранее стало известно, что актер сериала "Дикая Роза", мексиканский актер Раймундо Капетильо скончался в возрасте 76 лет. Знаменитость госпитализировали в больницу в Мехико. Спустя восемь дней Раймундо Капетильо скончался. У него был положительный тест на коронавирус.

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Автор: Василий Пименов
#смерть #актер #Игорь Черных

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