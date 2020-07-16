Специалист рассказала, как безболезненно освободиться от ненужных вещей

Большое количество вещей в шкафу наводят на сравнение себя с персонажем книги Гоголя помещиком Плюшкиным. Однако разобраться в пространстве не так просто, заявила основательница проекта "Полный порядок" Ирина Цыпленкова.

Человек должен с позитивным настроем избавляться от лишних вещей, заявила эксперт в эфире радио Sputnik. По ее словам, ругать себя за бардак не нужно, а следует акцентировать внимание на положительных сторонах уборки, например, подумать, что будет находиться в освободившимся пространстве, и как это улучшит жизнь.

Эксперт также отметила важность определения для себя, по каким критериям определяется надобность и ненужность вещи. Так, если нужно "порвать" с прошлым, то стоит попрощаться с вещами, которые вызывают сентиментальные эмоции. Также стоит подумать, нужны ли в гардеробе похожие вещи. Не помешает разобраться с поломками.