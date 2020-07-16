Семь человек стали жертвами крушения турецкого самолета-разведчика

Самолет-разведчик, рухнул на востоке Турции. В результате инцидента погибли семь сотрудников органов безопасности.

Местное издание Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу пишет, что воздушное судно разбилось в провинции Ван в районе горы Артос на высоте 2,2 тысячи метров. Отмечается, что среди погибших — двое пилотов.

Столкновение двух легковых самолетов произошло в небе над Германией. Авиакрушение произошло над городом Дюльмен, в результате инцидента погибли оба пилота воздушных суден.