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8:21   16 Июля 2020
Происшествия

Семь человек стали жертвами крушения турецкого самолета-разведчика

Семь человек стали жертвами крушения турецкого самолета-разведчика

Самолет-разведчик, рухнул на востоке Турции. В результате инцидента погибли семь сотрудников органов безопасности.

Местное издание Anadolu со ссылкой на заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу пишет, что воздушное судно разбилось в провинции Ван в районе горы Артос на высоте 2,2 тысячи метров. Отмечается, что среди погибших — двое пилотов.

Столкновение двух легковых самолетов произошло в небе над Германией. Авиакрушение произошло над городом Дюльмен, в результате инцидента погибли оба пилота воздушных суден.

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Автор: Яна Либерман
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