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8:01   16 Июля 2020
Экономика

Нефтяные компании России успешно восстановились после падения цен на топливо — Новак

Нефтяные компании России успешно восстановились после падения цен на топливо — Новак

Глава Минэнерго РФ Александр Новак оценил рынок нефти в России. По его словам, сегодня наблюдается стабильное состояние. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Спрос на топливо значительно упал из-за пандемии коронавируса. В июне объем добычи в целом по миру составлял 10 миллионов баррелей в сутки, что более, чем в два раза, меньше апрельских показателей..

"Если в апреле снижение спроса составляло примерно 25 миллионов баррелей в сутки, в июне месяце мы наблюдали снижение спроса примерно на 10 миллионов баррелей", — сказал Новак.

Из-за соглашения ОПЕК+, которое было заключено три месяца назад, рынок и спрос восстанавливается, в августе также ожидается снижение спроса примерно на 10%.

"Рынок в настоящее время с учетом сокращения добычи как странами ОПЕК+, так и другими, не входящими в нашу координацию, сбалансирован и находится в достаточно стабильном состоянии", — заключил Новак.

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Автор: Кристина Мокроусова
#экономика #новак #нефть

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