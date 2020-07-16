Возобновлены столкновения на границе Армении и Азербайджана

Столкновения на границе Армении и Азербайджана возобновились ночью 16 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского министерства обороны Шуша Степанян.

По ее словам, ночью армянские военные заметили передвижение противника и пресекли попытку проникновения. В результате боя противник был отброшен, есть потери, передает РИА Новости.

Подразделения Азербайджана утром начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, что продолжается и сейчас. Степанян назвала это первым масштабным нарушением режима прекращения огня с 15 июля.

Боестолкновения на границе государств начались 12 июля. Страны перекладывают друг на друга ответственность за происходящее.