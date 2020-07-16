Глава Twitter пообещал раскрыть результаты расследования предполагаемого взлома аккаунтов

Компания Twitter сообщит общественности о причинах предполагаемого взлома аккаунтов знаменитостей в социальной сети. Об этом сообщил гендиректор компании Джек Дорси.

Он сообщил, что для него и всех сотрудников Twitter сегодня "выдался тяжелый день". Дорси отметил, что в компании проводят диагностику.

Информация по инциденту будет обнародована, когда появится полное представление о случившемся.

Служба поддержки Twitter отметила, что большинство учетных записей начнут работу после проверки, связанной с возможным взоломом. Отмечается, что служба отправления сообщений может временно выключаться.

Вечером в среду на страницах в Twitter нескольких знаменитостей и крупных компаний появились сообщения с призывами переводить средства в криптовалюте на указанный счет, чтобы получить сумму в двойном размере. Агентство Bloomberg сообщает, что хакеры смогли таким образом собрать не менее 110 тысяч долларов.