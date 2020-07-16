Врачи, грузчики и программисты возглавили список самых популярных профессий в России

Минэкономразвития России составило рейтинг самых востребованных на рынке труда профессии в стране. Список возглавили врачи, грузчики и программисты.

Самым большим спросом, что ожидаемо, пользовались медики, передают "Известия". Замыкают тройку грузчики и junior-программисты. В пятерку входят разработчики ПО и водители. В десятку также вошли директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы.

В топ-20 вошли инженеры, слесари, продавцы, технологи, юристы-консультанты. В министерстве отметили, что наибольшим спросом продолжают пользоваться профессии средней квалификации, также популярны низкоквалифицированные работники, что связывают с пандемией коронавируса. Рейтинг был составлен после анализа более 100 тыс. вакансий, размещенных в апреле и мае этого года.

Более 25 тыс. российских студентов поучаствовали в опросе, назвав самые лучшие места работы. Молодые люди назвали такие компании, как Google, Яндекс, "Газпром" и другие, передает телеканал "360".