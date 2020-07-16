Весенний призыв в России завершился в соответствии с планом, несмотря на COVID-19

Около 135 тыс. человек будут направлены на военную службу по результатам весенней призывной кампании. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.

Весенняя призывная кампания в России завершилась по плану, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в связи с распространением коронавируса в мире.

Призыв осуществлялся в установленные президентом сроки — с 1 апреля по 15 июля. Благодаря "беспрецедентным" мерам безопасности ни одного случая заражения COVID-19 в воинских частях не обнаружили. На военную службу призвано и направлено в Вооруженные Силы РФ 135 000 новобранцев.