МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

МИД РФ призвал правительство Грузии положить конец провокационным действиям и заявлениям, а также использовать все возможные инструменты для налаживания диалога с Россией, Абхазией и Южной Осетией. Об этом говорится на сайте ведомства.

Поводом для публикации комментария МИД РФ стали участившиеся незаконные пересечения границы со стороны Грузии. Участившиеся пограничные инциденты вновь подтверждают важность скорейшего начала переговоров Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом по делимитации и демаркации границы, а также общему юридически обязывающему заявлению о неприменении силы.

Представители МИД РФ предлагают прибегнуть к региональным механизмам по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевским дискуссиям и неформальному переговорному каналу. МИД РФ напомнил о нескольких случаях, произошедших за последнее время. Так, 6 июня были задержаны три гражданина Грузии после незаконного пересечения границы Республики Абхазия. Также 13 июня в Дагестане, около государственной границы РФ, был задержан гражданин Грузии, одетый в камуфляж и вооруженный карабином.

Ведомство обращает внимание на комментарии Госдепа и Посольства США в Тбилиси. Не разобравшись в сути происходящего, американские дипломаты выгораживают грузинских подопечных.