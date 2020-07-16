Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

Предложение о разрешении использования материнского капитала для оплаты подключения газоснабжения поступило от нескольких членов Совфеда РФ.

Они предложили расширить перечень возможностей использования средств материнского капитала. Сейчас данную выплату можно потратить лишь на улучшение жилищных условий, образование, либо для формирования накопительной пенсии, сообщает НТВ.

Предложение, внесенное в Государственную думу РФ, включает в себя изменения в раздел улучшения жилищных условий. Сенаторы предлагают добавить подключение к индивидуальному жилищному строению газоснабжения. В пояснительной записке они также отметили, что для реализации этого проекта не потребуется расхода государственного бюджета.