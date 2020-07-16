Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

 Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок

Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок
МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

 Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями

Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

 Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок

Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок
МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

 Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями

Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
5:28   16 Июля 2020
Общество

Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

Предложение о разрешении использования материнского капитала для оплаты подключения газоснабжения поступило от нескольких членов Совфеда РФ.

Они предложили расширить перечень возможностей использования средств материнского капитала. Сейчас данную выплату можно потратить лишь на улучшение жилищных условий, образование, либо для формирования накопительной пенсии, сообщает НТВ.

Предложение, внесенное в Государственную думу РФ, включает в себя изменения в раздел улучшения жилищных условий. Сенаторы предлагают добавить подключение к индивидуальному жилищному строению газоснабжения. В пояснительной записке они также отметили, что для реализации этого проекта не потребуется расхода государственного бюджета.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#бюджет #материнский капитал #газификация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...