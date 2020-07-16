Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

 Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок

Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок
МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

 Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями

Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

Депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

 Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок

Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок
МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

МИД РФ призвал Грузию к диалогу с Россией, Абхазией и Южной Осетией

 Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями

Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
4:54   16 Июля 2020
Общество

Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок

Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок

Полицейские провели ряд задержаний в Москве во время незаконного протеста против принятых по итогам общероссийского голосования поправок в Конституцию РФ. Очевидцы сообщили, что правоохранители задержали несколько десятков нарушителей порядка.

Несколько человек, принявших участие в несанкционированной акции, перед задержанием заблокировали движение на Петровке в Москве. По словам очевидцев, только после этого полицейские начали задерживать провокаторов и отправлять в автозаки.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько улиц. Отмечается, что правоохранители в основном задерживали маргиналов, провоцирующих силовиков и мешающих их работе, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#москва #полиция #маргиналы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...