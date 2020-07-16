Московские правоохранители задержали маргиналов во время незаконной акции против поправок

Полицейские провели ряд задержаний в Москве во время незаконного протеста против принятых по итогам общероссийского голосования поправок в Конституцию РФ. Очевидцы сообщили, что правоохранители задержали несколько десятков нарушителей порядка.

Несколько человек, принявших участие в несанкционированной акции, перед задержанием заблокировали движение на Петровке в Москве. По словам очевидцев, только после этого полицейские начали задерживать провокаторов и отправлять в автозаки.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли несколько улиц. Отмечается, что правоохранители в основном задерживали маргиналов, провоцирующих силовиков и мешающих их работе, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.