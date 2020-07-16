Провальный "сбор подписей" против поправок в Москве завершился задержаниями

Провальная несанкционированная акция по сбору подписей против поправок Конституции, организованная оппозицией в Москве, прошла на Пушкинской площади. Несогласованный митинг оказался малочисленным и завершился задержаниями, сообщили в эфире RT.

Виталий Серуканов, Митя Леонтьев и Мария Бутина в очередном эфире проекта "Прекрасная Россия бубубу" обсудили важные темы актуальной повестки, в том числе организованные кампанией "Нет!" митинги, прошедшие в среду в Москве и Петербурге.

Корреспондент Георгий Бабаян вышел в прямой эфир с Пушкинской площади, где в это время проходил незаконный митинг. К тому моменту на месте проведения мероприятия находилось около 100 человек. Бабаян отметил, что на самом пике количество участников несанкционированной акции не превышало 400 человек, из которых около половины, предположительно, составляли журналисты из различных изданий.

Бабаян признался, что так и не понял, было ли это мероприятие митингом или сбором подписей. Корреспонденту удалось поговорить с инициатором кампании Юлией Галяминой, которая объяснила малочисленность акции по сбору подписей за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции РФ тем, что люди не готовы оставлять личные данные с указанием адреса и телефона, передает "ПолитЭксперт".