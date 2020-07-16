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3:31   16 Июля 2020
Общество

Россиянам напомнили о компенсациях к пенсиям после 80 лет

Россиянам напомнили о компенсациях к пенсиям после 80 лет

Российским пенсионерам по достижении 80 лет устанавливается повышенная фиксированная компенсация. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Пенсионный фонд России напомнил, что с 1 января 2020 года установленный размер дополнительной выплаты к страховой пенсии составляет 5 686 рублей 25 копеек ежемесячно. На компенсацию к пенсии могут претендовать все пенсионеры старше 80 лет, за исключением инвалидов первой группы, поскольку у них фиксированная ставка уже идет в двойном размере.

На доплату не могут претендовать также россияне, получающие социальную пенсию по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Ранее Совет федерации принял закон о повышении пенсионных выплат семьям погибших военных ряду категорий, сообщает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#пенсия #компенсации #пфр

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