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3:00   16 Июля 2020
Общество

Боровшихся с COVID-19 медиков предлагают наделить пенсионными льготами

Боровшихся с COVID-19 медиков предлагают наделить пенсионными льготами

Задействованным в борьбе с коронавирусом медработникам предлагается разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники партии "Единая Россия".

Инициатива поступила из Омской области. Представители региона предложили ввести для боровшихся с эпидемией схему выхода на пенсию по аналогии с пострадавшими при аварии на Чернобыльской АЭС. Идея была озвучена во время общественного обсуждения изменений в трудовое законодательство, проходившее с 23 июня по 3 июля.

Минтруд РФ уже подготовил соответствующее постановление, отмечают "Известия". В нем напрямую не говорится о досрочном выходе на пенсию, речь идет о стаже работающих медиков с зараженными пациентами. Ведомство полагает, что он должен исчисляться по схеме "один день за три".

Ведомство сообщает, что сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве. Данное предложение уже поддержали в комитете ГД по труду и других фракциях.

Телеканал "360" сообщил, что один из трех одобренных для лечения коронавируса препаратов выпущен в оборот.

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсия #медики #коронавирус

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