СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело после серии протестов в Минске. Организаторы и участники обвиняются в нарушении общественного порядка.

Сейчас ведется расследование. Все видеоролики очевидцев в соцсетях приобщены к материалам дела и изучаются следователями. Подозреваемые в противоправных действиях задержаны, передает Федеральное агентство новостей.

В Минске ранее прошла незаконная акция в поддержку кандидатов на выборы президента, которых не зарегистрировал Центризбирком. Люди прошли по центру города, их поддерживали проезжающие мимо машины. Акция не была согласована властями. Об этом пишет телеканал "360".