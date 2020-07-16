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 СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов

СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов
Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

 Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным

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2:27   16 Июля 2020
Общество

СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов

СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело после серии протестов в Минске. Организаторы и участники обвиняются в нарушении общественного порядка.

Сейчас ведется расследование. Все видеоролики очевидцев в соцсетях приобщены к материалам дела и изучаются следователями. Подозреваемые в противоправных действиях задержаны, передает Федеральное агентство новостей.

В Минске ранее прошла незаконная акция в поддержку кандидатов на выборы президента, которых не зарегистрировал Центризбирком. Люди прошли по центру города, их поддерживали проезжающие мимо машины. Акция не была согласована властями. Об этом пишет телеканал "360".

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Автор: Кристина Мокроусова
#уголовное дело #белоруссия #протесты

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