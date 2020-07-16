Взломавшие аккаунты Маска и Гейтса хакеры заработали более 55 тысяч долларов

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Боровшихся с COVID-19 медиков предлагают наделить пенсионными льготами

Боровшихся с COVID-19 медиков предлагают наделить пенсионными льготами

 СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов

СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов
Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

 Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным

Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Боровшихся с COVID-19 медиков предлагают наделить пенсионными льготами

Боровшихся с COVID-19 медиков предлагают наделить пенсионными льготами

 СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов

СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за нарушения общественного порядка после митингов
Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

 Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным

Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
1:55   16 Июля 2020
Общество

Взломавшие аккаунты Маска и Гейтса хакеры заработали более 55 тысяч долларов

Взломавшие аккаунты Маска и Гейтса хакеры заработали более 55 тысяч долларов

Взломавшие Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей хакеры заработали более 55 тысяч долларов. Об этом сообщает Breaking News.

Телеканал "360" сообщал, что в руки мошенников попали доступы к 50 крупным аккаунтам представителей криптосообщества. Кибермошенники опубликовали посты, в которых говорилось о бесплатной раздаче криптовалюты.

Breaking News отмечает, что хакеры обещали удвоить средства, которые поступят от пользователей на биткоин-кошелек. Отмечается, что они заработали около шести биткоинов — более 55 тысяч долларов.

Судя по всему, контроль над аккаунтом Маска был возращен — все сообщения были удалены. На данный момент причины массового взлома аккаунтов неизвестны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#взлом #илон маск #биткоин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...