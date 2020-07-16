Взломавшие аккаунты Маска и Гейтса хакеры заработали более 55 тысяч долларов

Взломавшие Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей хакеры заработали более 55 тысяч долларов. Об этом сообщает Breaking News.

Телеканал "360" сообщал, что в руки мошенников попали доступы к 50 крупным аккаунтам представителей криптосообщества. Кибермошенники опубликовали посты, в которых говорилось о бесплатной раздаче криптовалюты.

Breaking News отмечает, что хакеры обещали удвоить средства, которые поступят от пользователей на биткоин-кошелек. Отмечается, что они заработали около шести биткоинов — более 55 тысяч долларов.

Судя по всему, контроль над аккаунтом Маска был возращен — все сообщения были удалены. На данный момент причины массового взлома аккаунтов неизвестны.