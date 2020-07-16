Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

Решение Палаты представителей в Тобруке по вопросу участия Египта в урегулировании ливийского кризиса является волеизъявлением народа. Глава Верховного совета шейхов Ливии Мухаммад Мисбахи заявил об этом в интервью BBC.

Ливия подвергается такой же опасности в случае дальнейшей интервенции Турции, как и Египет, отметил Мисбахи. Глава Верховного совета выразил надежду, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси не оставит братский ливийский народ в кризисе.

Мисбахи убежден, что действия Турции в Ливии являются откровенной оккупацией. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику, которую не принимает ливийский народ, отмечает Федеральное агентство новостей.

Египет ранее разместил в восточной части Ливии два зенитно-ракетных комплекса С-300. Комплексы ПВО обеспечат защиту воздушного пространства от возможных атак со стороны Турции, передает телеканал "360".