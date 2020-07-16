Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россиянам больше не нужно самоизолироваться 14 дней по прибытии в Белоруссию

Россиянам больше не нужно самоизолироваться 14 дней по прибытии в Белоруссию

 Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России
Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

 Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным

Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Россиянам больше не нужно самоизолироваться 14 дней по прибытии в Белоруссию

Россиянам больше не нужно самоизолироваться 14 дней по прибытии в Белоруссию

 Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России
Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

 Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным

Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
1:32   16 Июля 2020
Политика

Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

Глава Верховного совета шейхов Ливии выразил надежду, что Египет не оставит ливийцев

Решение Палаты представителей в Тобруке по вопросу участия Египта в урегулировании ливийского кризиса является волеизъявлением народа. Глава Верховного совета шейхов Ливии Мухаммад Мисбахи заявил об этом в интервью BBC.

Ливия подвергается такой же опасности в случае дальнейшей интервенции Турции, как и Египет, отметил Мисбахи. Глава Верховного совета выразил надежду, что египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси не оставит братский ливийский народ в кризисе.

Мисбахи убежден, что действия Турции в Ливии являются откровенной оккупацией. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проводит политику, которую не принимает ливийский народ, отмечает Федеральное агентство новостей.

Египет ранее разместил в восточной части Ливии два зенитно-ракетных комплекса С-300. Комплексы ПВО обеспечат защиту воздушного пространства от возможных атак со стороны Турции, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#турция #ливия #мисбахи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...