Ливийская нацармия готова дать отпор боевикам ПНС в боях под Сиртом

Ливийская национальная армия (ЛНА) готова к любому сценарию развития событий. Такое заявление главы управления ЛНА по поддержанию морального духа Халида Махджуба опубликовал канал Sky News Arabia.

Военный подтвердил, что армия готова ответить на агрессию Турции в районе городов Сирт и Аль-Джуфра. Он отметил, что Анкара пытается мобилизовать как можно больше своих сил, чтобы атаковать в этом направлении. Представитель ЛНА обратил внимание на то, что предстоящие военные действия не ограничатся территорией только двух городов. Они также захватят Триполи и Мисурату, а возможно и другие линии снабжения Турции.

По словам генерал-майора ЛНА Ахмада аль-Мисмари, Турция планирует захватить воздушное пространство Восточного Средиземноморья под свой контроль, сообщает "360".

Египет разместил на территории восточной Ливии два комплекса противоракетной обороны С-300, сообщило Федеральное агентство новостей. Два комплекса ПВО должны защищать небо над регионом Ливии от ударов Турции и сил так называемого Правительства национального согласия.