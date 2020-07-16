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1:23   16 Июля 2020
Армия

Ливийская нацармия готова дать отпор боевикам ПНС в боях под Сиртом

Ливийская нацармия готова дать отпор боевикам ПНС в боях под Сиртом

Ливийская национальная армия (ЛНА) готова к любому сценарию развития событий. Такое заявление главы управления ЛНА по поддержанию морального духа Халида Махджуба опубликовал канал Sky News Arabia.

Военный подтвердил, что армия готова ответить на агрессию Турции в районе городов Сирт и Аль-Джуфра. Он отметил, что Анкара пытается мобилизовать как можно больше своих сил, чтобы атаковать в этом направлении. Представитель ЛНА обратил внимание на то, что предстоящие военные действия не ограничатся территорией только двух городов. Они также захватят Триполи и Мисурату, а возможно и другие линии снабжения Турции.

По словам генерал-майора ЛНА Ахмада аль-Мисмари, Турция планирует захватить воздушное пространство Восточного Средиземноморья под свой контроль, сообщает "360".

Египет разместил на территории восточной Ливии два комплекса противоракетной обороны С-300, сообщило Федеральное агентство новостей. Два комплекса ПВО должны защищать небо над регионом Ливии от ударов Турции и сил так называемого Правительства национального согласия.

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Автор: Василий Пименов
#турция #египет #ливия #лна #пнс #Каирская декларация

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