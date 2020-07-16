Несанкционированный митинг оппозиции в Петербурге прошел незамеченным

Участие в несанкционированном митинге против поправок в Конституцию РФ приняли всего лишь несколько сотен человек.

Несанкционированная протестная акция в Санкт-Петербурге проходила с 19 до 23 часов. В самый пик мероприятия количество участников достигло всего лишь 347 человек. Жители Северной столицы оказались незаинтересованными в подобной протестной акции.

Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров высказал свое мнение по поводу происходящего в стране, сообщило Федеральное агентство новостей. Он отметил, что не может понять оппозиционеров, которые устраивают протестные сборища. По мнению сенатора, организаторы таких акций идут против мнения народа своей страны, потому что россияне уже показали свое отношение к поправкам в Конституцию на прошедшем голосовании.