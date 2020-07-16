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0:52   16 Июля 2020
Политика

Оператор "Северного потока — 2" ответил на заявление Помпео о санкциях

Оператор "Северного потока — 2" ответил на заявление Помпео о санкциях

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о подготовке новых санкций против газопровода "Северный поток — 2" и второй ветки "Турецкого потока" свидетельствует о пренебрежении правом ЕС определять энергетическое будущее. Об этом сообщает Nord Stream AG.

Пресс-служба компании-оператора газопровода отмечает, что европейские энергетические компании Германии, Австрии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в "Северный поток — 2" по миллиарду евро, сообщает РИА Новости. Если трубопровод не будет построен, то европейские потребители заплатят за газ на миллиарды больше.

Nord Stream AG подчеркивает, что решения по энергетической политике ЕС должны быть оставлены европейцам.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены ввести дополнительные санкции против второй ветки "Турецкого потока" и против "Северного потока — 2". Он призвал инвесторов проекта "убираться" или же им придется рискнуть. Помпео отметил, что "Северный поток — 2" является одним из инструментов "злоупотребления и расширения" энергетической зависимости Европы.

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Автор: Ирина Большунова
#санкции #помпео #Северный поток — 2

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