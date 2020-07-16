Россиянам больше не нужно самоизолироваться 14 дней по прибытии в Белоруссию

Россия исключена из списка стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, составленного Минздравом Белоруссии. Об этом сообщило само ведомство.

Это значит, что россияне по прибытии в Белоруссию могут больше не садиться на карантин в течение двух недель. Минск дал такое право гражданам из более чем 60 стран, передает ТАСС.

Сейчас в России выявлено более 746 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Из них более 523 тыс. пациентов выздоровели, более 11 тыс. скончались. За все время пандемии в РФ сделано более 23,7 млн тестов на COVID-19.