Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

 Покурили, покричали, разошлись. Как проходил митинг на Пушкинской площади

Покурили, покричали, разошлись. Как проходил митинг на Пушкинской площади
Украина объяснила, почему корабли НАТО присутствуют в Черном море

Украина объяснила, почему корабли НАТО присутствуют в Черном море

 Оппозиция в Петербурге подвергла жителей города риску заражения COVID-19

Оппозиция в Петербурге подвергла жителей города риску заражения COVID-19
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

 Покурили, покричали, разошлись. Как проходил митинг на Пушкинской площади

Покурили, покричали, разошлись. Как проходил митинг на Пушкинской площади
Украина объяснила, почему корабли НАТО присутствуют в Черном море

Украина объяснила, почему корабли НАТО присутствуют в Черном море

 Оппозиция в Петербурге подвергла жителей города риску заражения COVID-19

Оппозиция в Петербурге подвергла жителей города риску заражения COVID-19
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
23:50   15 Июля 2020
Общество

Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

Власти США до сих пор не могут простить поражение бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Правительство Соединенных Штатов ввело новые ограничительные меры против трех россиян и пяти компаний, которые якобы связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. Структуры обвиняются в том, что они якобы вмешивались в выборы США четырехлетней давности. Этот факт не был доказан, однако в Вашингтоне не могут до сих пор простить "унизительное поражение" теперь уже бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, который тогда руководил этим горе-расследованием, заявил Милонов в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Политик напомнил, что обвинения не имеют доказательств и основаны на опровергнутой самим Мюллером информации. По мнению эксперта, Вашингтону просто нужно было ввести новые санкции, и для этого был найден повод.

"Расследование" экс-спецпрокурора Роберта Мюллера закончилось провалом в 2019 году, о чем он сам и сообщил. На процесс ушло более 30 млн долларов из бюджета США, то есть из денег налогоплательщиков, рядовых американцев. Доказательственных фактов сговора Трампа с Россией так и не предоставлено.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #санкции #милонов #вмешательство #мюллер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...