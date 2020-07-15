Милонов рассказал о настоящих причинах новых санкций США против России

Власти США до сих пор не могут простить поражение бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Правительство Соединенных Штатов ввело новые ограничительные меры против трех россиян и пяти компаний, которые якобы связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным. Структуры обвиняются в том, что они якобы вмешивались в выборы США четырехлетней давности. Этот факт не был доказан, однако в Вашингтоне не могут до сих пор простить "унизительное поражение" теперь уже бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, который тогда руководил этим горе-расследованием, заявил Милонов в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Политик напомнил, что обвинения не имеют доказательств и основаны на опровергнутой самим Мюллером информации. По мнению эксперта, Вашингтону просто нужно было ввести новые санкции, и для этого был найден повод.

"Расследование" экс-спецпрокурора Роберта Мюллера закончилось провалом в 2019 году, о чем он сам и сообщил. На процесс ушло более 30 млн долларов из бюджета США, то есть из денег налогоплательщиков, рядовых американцев. Доказательственных фактов сговора Трампа с Россией так и не предоставлено.