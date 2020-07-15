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23:28   15 Июля 2020
Политика

Украина объяснила, почему корабли НАТО присутствуют в Черном море

Украина объяснила, почему корабли НАТО присутствуют в Черном море

Корабли НАТО вошли в Черное море для участия в военных учениях с Болгарией и Украиной. Об этом заявил в среду офис украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО и группы противодействия противоминным мерам НАТО в этом году во второй раз вошли в Черное море для участия в учениях, отмечает офис на странице в Facebook.

Пресс-служба уточняет, что в ближайшее время запланированы визиты в болгарский порт Бургас и порт Одесса. Отмечается, что данные мероприятия будут осуществляться с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространению пандемии коронавируса.

Накануне Национальный центр управления обороной России сообщил, что 7 июля Черноморский флот начал следить за действиями постоянной минно-тральной группы сил НАТО.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #нато #черное море

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