Украина объяснила, почему корабли НАТО присутствуют в Черном море

Корабли НАТО вошли в Черное море для участия в военных учениях с Болгарией и Украиной. Об этом заявил в среду офис украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО и группы противодействия противоминным мерам НАТО в этом году во второй раз вошли в Черное море для участия в учениях, отмечает офис на странице в Facebook.

Пресс-служба уточняет, что в ближайшее время запланированы визиты в болгарский порт Бургас и порт Одесса. Отмечается, что данные мероприятия будут осуществляться с соблюдением всех ограничительных мер, связанных с противодействием распространению пандемии коронавируса.

Накануне Национальный центр управления обороной России сообщил, что 7 июля Черноморский флот начал следить за действиями постоянной минно-тральной группы сил НАТО.