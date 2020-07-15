Оппозиция в Петербурге подвергла жителей города риску заражения COVID-19

Оппозиция в Петербурге подвергла жителей рискам распространения коронавируса, организовав сбор подписей против поправок в Конституцию РФ. Участники несанкционированной акции явились на мероприятие без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Активисты признанной в РФ нежелательной "Открытой России" при поддержке оппозиции организовали в Петербурге акцию по сбору подписей против принятых поправок в Основной закон. Несмотря на активное продвижение в соцсетях и либеральных ресурсах, на мероприятие явилось менее 200 человек.

Оппозиция, организовав незаконное публичное мероприятие без информирования граждан о необходимости соблюдения санитарных мер для защиты здоровья, таким образом подвергла жителей Петербурга риску заражения коронавирусной инфекцией, передает "ПолитЭксперт".