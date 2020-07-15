Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Покурили, покричали, разошлись. Как проходил митинг на Пушкинской площади

Покурили, покричали, разошлись. Как проходил митинг на Пушкинской площади

 Джабаров: организаторы акций против поправок к Конституции пошли против мнения россиян

Джабаров: организаторы акций против поправок к Конституции пошли против мнения россиян
Нескончаемые поставки оружия Турции боевикам ПНС стали видны из космоса

Нескончаемые поставки оружия Турции боевикам ПНС стали видны из космоса

 Осташко объяснил провал протестных акций в Москве и Петербурге

Осташко объяснил провал протестных акций в Москве и Петербурге
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
Покурили, покричали, разошлись. Как проходил митинг на Пушкинской площади

Покурили, покричали, разошлись. Как проходил митинг на Пушкинской площади

 Джабаров: организаторы акций против поправок к Конституции пошли против мнения россиян

Джабаров: организаторы акций против поправок к Конституции пошли против мнения россиян
Нескончаемые поставки оружия Турции боевикам ПНС стали видны из космоса

Нескончаемые поставки оружия Турции боевикам ПНС стали видны из космоса

 Осташко объяснил провал протестных акций в Москве и Петербурге

Осташко объяснил провал протестных акций в Москве и Петербурге
«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

«Коронный» выход: особенности туристического сезона-2020 на Мальдивах

 В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом

В комитете ФРГ по туризму рассказали, как Германия борется с коронавирусом
22:22   15 Июля 2020
Политика

Нескончаемые поставки оружия Турции боевикам ПНС стали видны из космоса

Нескончаемые поставки оружия Турции боевикам ПНС стали видны из космоса

Турецкую военную технику в Триполи и Мисурате зафиксировали объективы спутниковых сервисов. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

Изображения, полученные с помощью картографического сервиса Google Earth, относятся к середине июня нынешнего года. Благодаря этим снимкам стало известно о восьми единицах бронетехники. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Например, стоянку бронемашин Kirpi обнаружили в порту североафриканской столицы Триполи. С февраля 2011 года начало свое действие эмбарго на поставку военного оружия в Ливию. Бронеавтомобили марки ВМС, зафиксированные на кадрах, начали выпускать лишь в 2014 году. Это подтверждает факт нарушения эмбарго со стороны Анкары.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия #триполи #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...