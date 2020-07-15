Нескончаемые поставки оружия Турции боевикам ПНС стали видны из космоса

Турецкую военную технику в Триполи и Мисурате зафиксировали объективы спутниковых сервисов. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

Изображения, полученные с помощью картографического сервиса Google Earth, относятся к середине июня нынешнего года. Благодаря этим снимкам стало известно о восьми единицах бронетехники. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Например, стоянку бронемашин Kirpi обнаружили в порту североафриканской столицы Триполи. С февраля 2011 года начало свое действие эмбарго на поставку военного оружия в Ливию. Бронеавтомобили марки ВМС, зафиксированные на кадрах, начали выпускать лишь в 2014 году. Это подтверждает факт нарушения эмбарго со стороны Анкары.